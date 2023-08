Innspill til høring om Forsvaret

Publisert: 21.08.2023 kl 15:54

Målselv Venstre ser det som svært viktig at forvaltningsnivåene i Troms gir innspill i høringsrunden til NOU 2023:14 – Forsvarskommisjonen av 2021 – Forsvar for fred og frihet. Høringsfristen er like om hjørnet: 31. august. Nevnte temaer og utfordringer vil nok også bli berørt under forsvarskonferansen i Heggelia. Målselv Venstre vil spille inn følgende:

Bakgrunn

Målselv framstår som en stolt vertskapskommune for Sjef Hærens styrker og Brigade Nord med staber og avdelinger i Heggelia, i Rustaleiren og på Skjold, og for Luftforsvaret med Hærens og Sjøforsvaret helikoptre og støttefunksjoner på Bardufoss flystasjon. Sammen med Setermoen leir i Bardu og Norges eneste kontroll- og varslingsstasjon i Sørreisa er Midt-Troms et militært tyngdepunkt i Norge.

Målselv kommune har avgitt nesten 200 kvadratkilometer til Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt med en egen sammenbindingsakse. Blåtind er spesielt utviklet for avansert skyting med brigadens våpensystemer og har en av Europas mest moderne stridsskytebaner for fullskala skyting opp til bataljonsstridsgruppe.

Bardufoss flystasjon med fjellanlegg og sheltere har vært i kontinuerlig drift siden andre verdenskrig og har sammen med NATO-kaia i Sørreisa vært viktig for bilaterale avtaler og NATOs forsterkningsplaner. Bardufoss flystasjon er nylig oppgradert med ny infrastruktur tilpasset for å være Forsvarets hovedbase for helikopter.

Som forsvarskommune har vi kjent på hvor viktig goodwill og samarbeid mellom Forsvaret og sivilsamfunnet er. Dette samarbeidet har vært avgjørende i utviklingen av lokalsamfunnet, men har også gitt styrke til et robust forsvar og gode liv for forsvarsansatte og deres familier.

Det er i dag et betydelig gap mellom den økonomiske opptrappingen i gjeldende langtidsplan (nullalternativet) og gjeldende ambisjonsnivå. Dersom det ikke tilføres ressurser som dekker manglene, vil norsk sikkerhet og nasjonal handlefrihet gradvis reduseres.

Høringssvar

Målselv Venstre deler situasjonsbeskrivelsen og anbefalingene til kommisjonen.

Militær tilstedeværelse i nord må ha pri 1.

Hovedbase for helikopter må reetableres på Bardufoss.

Det må utvikles og etableres en forsvarsindustriklynge langs aksen Narvik-Tromsø som en nødvendig satsing på FoU, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret i regionen.

Det vil virke rekrutterende å legge befals- og offisersutdanning til Midt-Troms. Boliger og gode boforhold for ansatte og vernepliktige vil også være viktig.

Vi støtter anbefalingen om å oppfylle gjeldende langtidsplan med 30 mrd. kroner ekstra til kritiske tiltak, en ekstrabevilgning på 40 mrd. hvert år i ti år for et balansert forsvar og en maritim satsing, og etter dette en budsjettøkning på 10 mrd. kr for et helhetlig løft.

I tillegg til Forsvarets tilstedeværelse vil en positiv utvikling for befolkningens livsgrunnlag i Nord-Norge være det beste grunnlaget for å hevde norske interesser i nord.

