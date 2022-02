Nye Troms

LEDER:

Innertier av Målselvs skiskyttere – og gode hjelpere

IMPONERENDE: Det er intet mindre enn imponerende når Leif Petter Sommerseth (t.v.) og Gjermund Hol i Målselvs skiskyttere inviterer til skiskytter-fest på Bardufoss skisenter i helga. Arkivfoto: Ivar Løvland Foto: Ivar Løvland

Det er kort og godt imponerende hva Målselvs skiskyttere får til, for her handler det om store investeringer og et hav med timer nedlagt i frivillig innsats.