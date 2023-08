Ingen rokker ved Toralfs popularitet

Ingen av de fem andre ordførerkandidatene er i nærheten av sittende ordfører Toralf Heimdals popularitet i Bardu. Det viser en meningsmåling In Fact har gjort for Nye Troms.

Publisert: 22.08.2023 kl 17:05

46,7 prosent av de spurte i undersøkelsen vil at Heimdal fortsatt skal inneha ordførerkjedet etter valget. De øvrige fem kandidatene ender på i underkant av 34 prosent til sammen.

19,6 prosent svarer at de ikke har bestemt seg.

Undersøkelsen viser også at Heimdal henter «personstemmer» fra de øvrige partiers velgere. I en meningsmåling, også gjort av In Fact for Nye Troms, ender Senterpartiet med 37,6 prosents oppslutning. Med andre ord er det mer enn ni prosent av velgerne til andre partier som ønsker at Heimdal skal få en tredje periode som ordfører. Debattleder Ivar Løvland spør Heimdal hva han tror er årsaken til at han er så populær.

– Jeg er ikke helt sikker så det skal jeg ikke uttale meg om, men siden jeg begynte har det handlet om å være ombudsmann og ta alle henvendelser på alvor, uansett størrelse på sak. Å være en lyttepost er den viktigste oppgaven. Det skal være kort vei fra folk til ledelse, svarer Heimdal.

Skiller lite

Berit Sandnes Wikstøl fra Arbeiderpartiet er nest mest populært på ordførermålingen. Hun lander på 11,6 prosent. Politikerveteranen Terje Nyberget er Høyres kandidat til ordførervervet. Han scorer 11,1 prosent i målingen. Selv om avstanden opp til Heimdal er stor, er de ikke helt nedtrykt.

– Jeg vil ikke bruke ordet skuffa, men jeg må si Toralf har jaget mye fra meg i det siste. Så jeg skjønner dette blir en tøff kamp, erkjenner Wikstøl.

– Det er selvfølgelig ønskelig med mer, men vi må ta til etterretning hva velgerne mener per nå. Vi får se når vi har vært igjennom de siste tre ukene og se om det er mulig å høyne det litt mer. Jeg er oppmuntret, sier Nyberget.

Også SV sin ordførerkandidat, Ellen Poppe Skipenes, har et høyere antall tilhengere enn det partiet har stemmer. Poppe Skipenes scorer 10,1 prosent på ordførermålingen, mens 7,2 prosent sier de vil stemme på SV ved valget.

– Jeg er veldig overraska, men det er en skikkelig god overraskelse. Å komme rett i ryggen på han ringreven der borte er artig. Det takker jeg for, sier Skipenes og smiler i retning Heimdal.

Ris og ros

KAMP OM VELGERNE: Terje Nyberget fra Høyre påpeker at han er oppmuntret etter presentasjonen av målingene, selv om det er et stykke opp til Heimdal og Sp. FrPs kandidat Anita Stenberg roser den sittende ordførerens jobb, men legger til et humoristisk stikk i samme slengen. Foto: Øyvind Ludvigsen

Anita Stenberg fra Fremskrittspartiet har støtte av en prosent av de spurte i meningsmålingen.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det var jo koselig å se én prosent her, men jeg hadde ikke forventet det, sier Stenberg før hun retter et humoristisk stikk mot den sittende ordføreren.

– Toralf er jo, hvis en ser bort ifra alt det negative, en god ordfører. Masse folk liker han, så jeg skal da skryte litt av han, fortsetter hun til latter fra salen.