Nye Troms

Ikke helt fullklaff for Ervin og samlaget

UNGT LAG: Et ungt Troms-lag endte på en 25. plass på samlagsskytinga. På laget skjøt Ervin Johansen fra Målselv skytterlag (t.v.), Synne Lundnes fra Målselv skytterlag, Eline Elvebø fra Målselv skytterlag og Anna-Kristine Haakseth fra Falken skytterlag. FOTO: Torstein Johansen Foto: Torstein Johansen

Laget fra Troms lyktes ikke helt under samlagsskytinga for rekrutt og junior under Landsskytterstevnet som åpnet i Bodø lørdag. Det unge laget endte på en 25. plass av totalt 35 lag etter mandagens konkurranse.