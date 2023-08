Ikke bare blåbær

Vil du gjøre ekstra stas på blåbærfangsten, kan du plassere den på en lekker pannacotta.

AS Nye Troms

Publisert: 27.08.2023 kl 06:00

Skogsblåbær er utvilsomt på min toppliste over norske råvarer. De amerikanske blåbærene, som vi finner i butikken, kan virkelig ikke måle seg med de mørke, søte og ville blåbærene som ligger og venter i skogslyngen.

Det er ikke mye som kreves for å lage en deilig dessert av skogsblåbær. Ofte holder det med fløte og et lite dryss av sukker som knaser mellom tennene og sender tankene tilbake til barndommen. Alternativt kan du supplere bærene med en kule vaniljeis. En nystekt vaffelplate, toppet med godt smør og rause mengder blåbær, er en stor favoritt hjemme hos meg.

STIL: Bruk gjerne dine fineste glass til denne desserten. Foto: Emilie Holtet / NTB Foto: Emilie Holtet/NTB Tema

Aller mest optimalt, dersom vi skal involvere bakst, er brioche-boller med blåbær. Etter at du har bakt ut og hevet bollene, klemmer du dem litt flate på toppen. Her plasserer du en god skje med crème fraîche og et lass med skogsblåbær, før du steker bollene gylne i ovnen. Resultatet? Verdens beste boller!

Oppskriften vi presenterer her, er av det enkle slaget – og dermed grei å sette i gang med etter bærtur. Komposisjonen tilfører bærene litt fylde og krem i form av en kald og fløyelsmyk pannacotta, som kan beskrives som en slags fløtebasert gelé. Noen friske timianblader bidrar med en morsom smakskontrast. Denne urten gir meg dessuten assosiasjoner til jordsmonnet der bærene er plukket.

Havrefras er den artige kronen på verket. Disse små, luftige, sprø putene utstyrer vi med et tynt, sprøtt lag av karamell som gir behagelig crunch til retten. At både blåbær og havrefras frir til barnet og nostalgien i oss, gir desserten en ekstra hyggelig dimensjon.

MOSING: Bærene knuses grovt i en liten skål. Foto: Emilie Holtet / NTB Foto: Emilie Holtet/NTB Tema

KALDT: Pass på at alle elementene er avkjølt før de anretter desserten. Pannacottaen kan lages opptil to døgn i forveien. Foto: Emilie Holtet / NTB Foto: Emilie Holtet/NTB Tema

UNNGÅ KLUMPER: Spre den karamelliserte havrefrasen godt utover et bakepapir. Foto: Emilie Holtet / NTB Foto: Emilie Holtet/NTB Tema

BARNLIG GLEDE: Karamelliserte havrefras slår an hos de yngste også. Foto: Emilie Holtet / NTB Tema Foto: Emilie Holtet/NTB Tema

Blåbærsuppe med vaniljepannacotta og karamelliserte havrefras

Ingredienser (2 personer)

100 g skogsblåbær

2 ss sukker

1 bunt timian

2 dl h-melk

1 dl kremfløte

3 ss sukker

1 vaniljestang

3 plater gelatin

1 kopp havrefras

6 ss sukker

2 ss vann

Framgangsmåte

Bærsaus:

Skyll og rens bærene, og legg dem i en liten skål. Sukre dem lett, og knus dem grovt med en skje eller gaffel. La bærene stå i kjøleskapet i et par timer slik at sukkeret smelter og pektinet i bærene tykner suppa litt. Ved servering kan man eventuelt også tilsette en liten klunk musserende vin for å gi suppa en ekstra piff.

Pannacotta:

Ha melk, fløte og sukker i en liten kjele. Skjær vaniljestangen i to på langs. Skrap ut frøene, og legg både dem og stangen sammen med fløtemelken. Gi det hele ett lite oppkok.

Legg gelatinplatene i en bolle med kaldt vann i cirka 20 minutter.

Når vaniljefløtemelken har kokt opp, settes den til side slik at den kjøles ned til omtrent 60 grader. Ta da ut gelatinen av vannet, skvis ut overflødig væske, og smelt gelatinen i fløtemelken mens du rører rundt.

Sil massen over i en mugge eller et litermål, og hell den forsiktig over i serveringsskåler eller glass. La disse stå på benken til pannacottaen er romtemperert. Dekk skålene med plastfolie, og sett dem til kjøling. De trenger minimum fem timer i kjøleskapet, men gjerne lages en dag eller to i forveien.

Karamellisert havrefras:

Ha sukker og vann i en kjele, og kok uten å røre i blandingen til vannet har fordampet. La kjelen koke helt til du har en lys karamell. Legg så i havrefras, som vendes inn i karamellen slik at alle putene får et jevnt lag rundt seg. Overfør putene til et bakepapir, og prøv å skille dem litt fra hverandre så de ikke klumper seg.

Server suppa på toppen av pannacottaen, med litt timian og havrefras.