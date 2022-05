ØNSKER SNØEN BORT: Før 17. maifeiringa på Høgtun kulturklynge, håper komiteen og klasse 6A ved Olsborg skole at snøen er borte. Klassen har ansvaret for arrangementet, og er her representert av Anna Nilsen, Kornelia Foshaug, Mia Larsen og Fredrik Kjellmo, med komiteleder Kristine Kjellmo bakerst. Foto: Kristine Aarhaug