1.000 pensjonister er ikke digitale brukere i Balsfjord:

I 2050 vil antallet personer over 80 år være dobbelt så høyt

BLIR FLERE ELDRE: Som leder i Storsteinnes pensjonistforening og Seniornett Balsfjord manet Charles Eriksen til å samarbeid.

I 2020 var det 363 personer over 80 år i Balsfjord. Et antall som forventes å være doblet om 30 år og de digitale utfordringene står i kø for den eldre garde.