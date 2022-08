– Jeg blir så sint, frustrert, skamfull og lei meg over at det ikke går an å presentere den veiskråninga og lia der i «byen» vår på en bedre måte! Hvorfor MÅ det se ut som om det både har vært krig og naturkatastofer der på en og samme gang? spør Gunn Schønning Jakobsen om Andsliveien.