Hvordan skal eldreomsorgen være på sykehjemmene i Målselv?

Har du tenkt over det å bli eldre og pleietrengende? Ganske mange har i alle fall forventninger om helse- og omsorgstjenestene. Mange blir skuffet når de møter de faktiske forhold i helsevesenet.

Publisert: 21.08.2023 kl 13:55

Man klarer ikke å imøtekomme forventingene befolkningen har til tjenesten. Den kommunale økonomien og de lokale og sentrale politiske prioriteringene er i stor grad avgjørende for nivået og kvaliteten i eldreomsorgen.

Vi har slett ikke en dårlig eldreomsorg i Målselv, men vi kan bli bedre. Befolkningen blir eldre og sykere. For å imøtekomme morgendagens behov må vi tenke nytt, vi må satse og det vil koste. Med årene har bemanning på sykehjemmene blitt redusert, og nå helt til det marginale. I samme tid er pasientene blitt sykere og fått et mer komplekst sykdomsbilde enn tidligere. Dagens sykdomsbilde har ført til større behov for kompetanse og ressurser innen helsevesenet, da skulle man tro at det også ville ført til mer penger til å styrke eldreomsorgen.

Bemanningsnorm finnes i skole og barnehage. Det skal være minst én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år i barnehage. Maksimalt 15 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.–4. trinn og 20 elever per lærer i ordinær undervisning på 5.-10. trinn. Noe slikt finnes ikke i eldreomsorgen. Det skal kommunene selv avgjøre, og da er det pengesekken som blir avgjørende.

År etter år bruker sykehjemstjenesten mer penger enn de er tildelt. Det virker ikke som det er noen overraskelse. Det er kostbart å drifte en tjeneste som skal fungere like godt 24 timer i døgnet 365 dager i året. Om det er torsdag eller lørdag, 24.desember eller 17.mai. De samme oppgavene må gjøres, og det må være personell på jobb med kompetanse til å ivareta de eldste og sykeste i kommunen vår.

Bemanningskrise har lenge vært varslet. Norge kommer ikke til å klare å utdanne nok helsepersonell for fremtiden. Da er det i alle fall viktig at de som blir utdannet velger å jobbe innenfor helse. Det har vært nok av saker i media om helsepersonell som slutter etter kort tid i yrke. Det å stå i en jobb med høyt arbeidspress over tid, og dårlig samvittighet for alt man ikke rekker fungerer ikke. Derfor bør vi ta grep for styrke og å satse på å beholde helsepersonell i helseyrket.

Med stadig nye vikarbyråer som tilbyr lukrative avtaler og gode lønninger har kommunene fått mer konkurranse. Noe som gjør det enda vanskeligere å rekruttere. Det krever at kommunen er på banen og gjør det attraktiv ikke bare å jobbe, men å bo i kommunen. Man må tenke nytt i forhold til turnus og turnusordninger, i tillegg til lønn. Målselv Senterparti vil styrke eldreomsorgen i de kommende årene. Ikke bare satse på rekruttering, men også å beholde dagens ansatte i kommunen vår.