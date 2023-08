– Hvor lenge klarer dere å stå imot, Balsfjord-politikere?

Publisert: 16.08.2023 kl 23:00

Hjelmeland 9,736 millioner, Vindafjord 11,336 millioner, Vanylven 8,091 millioner, Vevelstad 9,247 millioner, Lødingen 15,723 millioner, Kvæfjord 14,515 millioner, Sørfold 17,872 millioner, Ibestad 33,469 millioner …

Tallene du akkurat har lest er ikke røde tall fra disse kommunenes kommunebudsjett, selv om det godt kunne ha vært det. Tallene er overføringer kommuner som har gitt grønt lys for lakseoppdrett, mottar i støtte fra Havbruksfondet for å være vertskap for oppdrettsanlegg og oppdrettskonsesjoner, og er hentet fra fondets overføringer i 2022.

Kommunene som er nevnt, foruten Vindafjord, er mindre i folketall enn Balsfjord. Som vertskap for oppdrettsanlegg har kommunedirektørene i de ulike kommunene litt ekstra å rutte med når budsjettet skal settes opp, og politikerne litt flere kroner å flytte rundt på når det skal vedtas. Andre kommuner igjen har kraftinntekter som kan spe på en slunken kommunekasse.

Kutt, kutt og atter kutt har vært budskapet fra Balsfjord kommune de siste årene. Spørsmålet en utenforstående sitter med, er hvor lenge det går før selv de lovpålagte oppgavene ikke kan finansieres?

Men det er flere selskaper som står på døra og vil inn med tanke på å starte oppdrettsanlegg i kommunen. I november i fjor sa kommunestyret nei til både åpne og lukkede anlegg. Vedtaket er prisverdig, gitt alt snakk om kutt i kommunen. Og gitt at Havbruksfondet kunne ha bidratt med årlige millioner som kunne ha gjort oppgaven litt enklere for kommunedirektøren når han skulle satt opp sitt årlige budsjett.

Det er veldig lett å være enige med motstanderne av oppdrettsanlegg. Åpne anlegg var – og er fortsatt – en forurensningsbombe. Det vil påvirke livet i fjorden, noe undertegnede selv har fått oppleve etter at det kom oppdrettsanlegg i barndomsbygda for en del år tilbake. Det er heller ikke noe estetisk vakkert for besøkende å se merder i havet hist og her. La oss også ta med laksen som rømmer og bidrar til at villaksstammen settes i fare, og at forurensingen fra anleggene kan true det biologiske mangfoldet. Det er sikkert mange flere tungtveiende argumenter imot som kan diskuteres i det vide og det breie.

Men med røde tall i kommuneøkonomien, ingen Nord-Troms-fordeler og ingen kraftinntekter å spe på med – er det egentlig ikke mye som peker Balsfjords vei med tanke på ekstrainntekter. Ekstrainntekter som sårt kan sikre et ekstra tilbud, utenom det som allerede er lovpålagt, og uten at kommunen må grave seg ned i gjeld. Skal det for eksempel bygges et nytt signalbygg i framtida, skjer det for innbyggernes regning i form av for eksempel økt eiendomsskatt og kommunale avgifter. Beliggenheten opp mot Nord-Troms og fordelene som er der, vil også gjøre at et stunt à la Bø i Vesterålen – og deres kutt i formuesskatten for å lokke rike investorer til kommunen – neppe vil få noen stor effekt.

La oss gi noen eksempler vi har fått fra et par mindre kommuner som Nye Troms har kontaktet i forbindelse med denne kommentaren:

Lødingen i Nordland er i dag på Robek-lista, med en svært anstrengt økonomi over flere år. Der opplyser ordfører Hugo Jacobsen at Havbruksfondet er en svært viktig inntektskilde for kommunen, og at de i 2022 leverte et årsregnskap med 11,3 millioner i overskudd. Ordføreren understreker også at med 15,6 millioner tilført fra Havbruksfondet, sier det seg selv at denne inntekten er viktig for kommunen.

Havbruksfondet har også bidratt til at Lødingen kommune har kunnet bygge ny skole og en ny avdeling ved sykehjemmet. Jacobsen forklarer at Havbruksfondet er en trygghet for kommunen med tanke på å betjene lånene disse byggene har ført med seg.

I Ibestad har Havbruksfondet bidratt med en årlig snittutbetaling på nær 20 millioner de siste fem årene. Dette er tall Nye Troms har fått fra kommunedirektør Hildegunn Thode Dalsnes. Det har resultert i ny skole for 1.–10. trinn, nytt sykehjem, nye heldøgns omsorgsboliger og nyrenovert rådhus. Havbruksfondet brukes til å håndtere kommunens årlige rente- og avdragsutgifter i forbindelse med disse byggene. I tillegg opplyser Thode Dagsnes at flere millioner holdes tilbake i fond til senere prosjekter.

Kommunedirektøren i Ibestad – på spørsmål fra Nye Troms – forteller at kommunen ikke hadde hatt muligheter til å gjøre investeringene i det tempoet som har vært gjort, uten pengene fra Havbruksfondet. Både Jacobsen og Thode Dalsnes trekker også fram at næringen er med på å skape aktivitet i lokalsamfunnet, i tillegg til at næringen bidrar med arbeidsplasser.

Arbeidsplasser vil også kunne bety tilflyttere til kommunen, som igjen vil bety sårt tiltrengte skatteinntekter for Balsfjord. Om en ser bort fra det miljømessige, er det mye å vinne på å åpne døra på gløtt for frierne fra oppdrettsbransjen.

For hvor lenge kan egentlig politikerne se på at tallene blir rødere og rødere? At kommunale bygg råtner opp? Kommunale veier forfaller slik at de knapt kan kalles krøtterstier? At kvalitetene i tilbudene for både eldre og skoleelever forringes?

Det ligger en liten gullgruve om en løfter på hodet og kaster blikket utover fjorden. En trenger egentlig ikke se utover havet heller, for langs fjorden ligger det også flere lokaliteter som kan være aktuelle for landbasert oppdrett. Kanskje er det mer spiselig?

Få aner hvor mye som kreves av en lokalpolitiker. … Det er prisverdig all den tida som legges ned, at det ofres fritid og sosialt liv til det beste for kommunens innbyggere. Av og til innebærer det å være lokalpolitiker at en tar stilling til tunge, vanskelige spørsmål som kanskje bryter med egen overbevisning.

Spørsmålet er nå: Hvor lenge klarer egentlig Balsfjord-politikerne stå imot?

Via Havbruksfondet har oppdrettsnæringen millioner som ligger og venter på vertskommunene. Det er kommuner som får det til å gå rundt uten Havbruksfondet også, men akkurat nå er det vanskelig å se andre måter for Balsfjord å få lysning i økonomien. For det står neppe mange rikinger à la Onkel Skrue som vil flytte pengebingen sin til Balsfjord med det aller første …