Nye Troms

Hvor blir du av, Gram?

LAR VENTE PÅ SEG: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har ennå ikke besøkt Bardufoss etter at regjeringa 10. juni valgte å skrote NH90-helikoptrene. FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram hadde tenkt å besøke Bardufoss i første halvdel av juli, men SAS-streiken satte en stopper for det besøket. Nå er flystreiken for lengst over. Derfor bør statsråden sette seg på første fly til Bardufoss for å drive brannslukking.