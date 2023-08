Dette svarte Balsfjordingene på meningsmålingene om valget 2023.

AS Nye Troms

Publisert: 21.08.2023 kl 19:00

Infact har gjort en meningsmåling for Nye Troms der de spurte 200 personer over 18 år, bosatt i kommunen om deres syn på valget. Her er resultatene.

Viktig tema

Oppdrett og spørsmålet om man skal bruke Balsfjorden til dette har lenge vært et tema i kommunen. Infact stilte spørsmål om folks holdning til åpning av oppdrett på fjorden.

Foto: Infact

Endringer er beregnet mot valgresultatet fra 2019.

Ny ordfører

Balsfjord er den eneste kommunen man kan være helt sikker på at det vil komme et ordførerbytte. Dette fordi nåværende ordfører Gunda Johansen ikke lengre stiller som kandidat for sitt parti. Av de som stiller ser listen slik ut:

Foto: Infact

Foto: Infact