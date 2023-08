Hva nå med byen Bardufoss?

Publisert: 24.08.2023 kl 07:45

Dette er et tema som det nå bør rotes litt i fra politikernes side. I bunn og grunn handler det om å støtte opp om bystatusen som kommunestyret ga Bardufoss for to år siden. Det var etter sigende den 107. byen i Norge ifølge en artikkel i Kommunal Rapport fra 30. september 2021.

Så langt er det vanskelig å se konturene av noe som kan være med på å styrke Bardufoss by.

Byen Bardufoss kan trolig skilte med Norges lengste småbysentrum. Strekningen fra Heggelia til Andslimoen er ni-ti kilometer lang langs E6. Knapt noen byer på Bardufoss sin størrelse kan vise til samme lengde i alle fall.

Kanskje er «Norges lengste småby» et slagord som entusiastene kan bruke i markedsføringen av byen Bardufoss?

Slagordet skal de i så fall få gratis av meg, men det er andre ting som politikerne bør ha i bakhodet. For eksempel hva de kan gjøre for å styrke statusen til den ferske byen. En del personer jeg har snakket med, rynker fortsatt på nesen av bystatusen til handelssentrumet i Målselv kommune.

Fortsatt ligger kommunesenteret på Moen, et kvarters kjøring unna sentrum av byen Bardufoss. Kanskje blir det liggende der for evig og alltid? Men flytting av kommunesenteret er i alle fall en av tingene det nye kommunestyret kan gripe fatt i.

I forbindelse med debatten/folkemøtet Nye Troms skal arrangere fredag på Høgtun, har vi gjennom In Fact stilt spørsmålet om administrasjonssenteret og servicetilbudene burde flyttes til Bardufoss. Svarene på undersøkelsen vil dere få under debatten, enten som fremmøtt i salen, eller om du følger debatten via web-TV.

Lokaliseringsdebatter pleier å leve sitt eget liv. Ofte er det sterke følelser involvert. Nostalgikerne vil nok ha alle piggene ute når det kommer til debatt rundt lokalisering av kommunesenter og tjenester. «Slik har det vært i alle år, og da må det være slik for all framtid også», er et velbrukt sitat fra enhver lokaliseringsdebatt over det ganske land. Jeg tipper det er, eller kan bli, slik i Målselv også!

En skal ikke fleipe med det som har med nostalgi å gjøre. Men det må heller ikke stoppe verden fra å gå framover. Det å flytte kommunesenteret fra Moen til for eksempel Andslimoen eller Andselv, kan være med på å styrke opp rundt Bardufoss som by. Det handler om å skape en nærhet til bysentrum og der folk samles, der tilbudene finnes. For Målselv kommune handler det også om å bygge opp statusen rundt Bardufoss som by, og kanskje muligheten for å lokke til seg nyetableringer. På mange måter vil en flytting være en fin oppfølger av kommunestyrets vedtak om bystatusen til Bardufoss.

Selv om Lians har flyttet i større bygg over veien på Andslimoen og Kiwi og Europris gjort det samme, er antallet nyetableringer på handelsfronten minimalt. På Andselv var det blant annet både gullsmed og bokhandel. Etableringene har i stor grad handlet om allerede etablerte, lokale bedrifter som har flyttet.

Å være by har ingen fordeler når det kommer til økonomisk støtte fra staten. Det har vært stille rundt og om byen Bardufoss, merkverdig stille egentlig sett fra en journalists ståsted. Det kan selvsagt ha vært gjort en monsterjobb i det stille … hvem vet?

Kanskje bør det ansettes en byplanlegger? En som kan bidra til å markedsføre byen? Behovet er uten tvil der. Hvis ikke er vel slagordet «Byen der ingenting skjer» ledig!