Hva har skjedd på Senterpartiets vakt i Målselv kommune? – del 2

Målselv senterparti gjordet et meget godt valg ved i 2019. Sammen med høyre har vi styrt kommune, og etter beste evne forsøkt å ikke gå på noen «økonomisk grunner».

Publisert: 28.08.2023 kl 14:42

Hva har vi så fått til;

Omsorgsboliger er under bygging på Andslimoen, Legevakt samarbeidet med Bardu videreføres. Nye Idrettshaller, Bardufosshallen er i prosess. Totalprosjektet på Rustahøgda, inkludere ny Basishall og bygg for sammenføyning med Polarbadet kommer, men vil bli en økonomisk utfordring. Gimlehallen er i prosessen, har dessverre tatt mye lengre tid enn forutsatt.

Høgtun kulturklynge er etablert. Potensiale for mange næringer, kontorfasiliteter, kurs og overnatting. Mer informasjon finnes på deres nettside. Prosjekt Bolyst er etablert, med utmerkede nettside med mye informasjon om Målselv.

Helikopter: Skal etablerer en skvadron (339?) med 9 stk Bell 412 på til Bardufoss, samt tilføres 6 stk Sea Hawk til 337 skv, begge i 2026.

Hva har ellers rørt seg i kommunen? Kraftlinje i Bardufoss sentrum: Etter dialog med utbygger er det foretatt en justering i planen som gjør at linja ikke vil ha «fotfeste» på Rema-tomta, men vil fortsatt passere over denne.

I Bardufoss sentrum; Er de siste år åpnet flere nye forretninger/utesteder.

På Andslimoen er det på rekordtid reist to store forretningsbygg, samt nye leietakere er inne i Lians gamle lokaler. Prosessene her har vi hatt god påvirkning på. På Olsborg er ny butikk ferdig, og på Rustahøgda er nytt internat for Bardufoss VGS under bygging.

Utbygging av fiber & mobilnett er gjort, under samfunnssikkerhet er arbeider bla ved Fiskebekken utført. Store tilleggsbevilgninger til veivedlikehold er gjort, og Næringsfondet er styrket.

Kommunen har tatt imot et betydelig antall flykninger fra Ukraina, nye skuterløyper er etablert, og flere i prosess. Forsvaret har vedtatt å etablerer nytt nasjonalt regnskapskontorer på Bardufoss.

Selv om ikke alt dette er Målselv Senterpartiets fortjeneste, så skjer dette på vår vakt!

Så hva med neste periode?

Fortsatt lytte til innspill fra etabler råd & utvalg, og forbedret vilkår for matproduksjon i kommunen.Fortsette å prioritere vedlikehold av kommunale veier og bygg, utvikle Bardufoss sentrum spesielt - og Målselv kommune generelt.

Fortsatt ha to legekontorer og - sykehjem i kommunen, og være en god vertskommune for Forsvaret, deres ansatte og medflyttere.

I stedet for vindkraft ønsker vi å satse på oppgradering av eksisterende kraftverk, og styrke kompetansemiljøet i skog- og landbruk.

Opprette fond for idrett- og kultur, samt støtte frivilligheten, og forsterke arbeidet med Bolyst, samt styrke folkehelsearbeidet.

Jobbe for å forbedre kollektivtilbudene, samt jobbe videre for å utvikle aktivitetene på Bardufoss lufthavn.

Et godt valg til dere alle!