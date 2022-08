Nye Troms

Tok onsdag i bruk helikopter:

Simba er fortsatt savnet

SAVNET: Den to år gamle schæfer-huskyblandingen Simba forsvant på fjellet rundt Nordkjosbotn lørdag kveld. Nå håper eieren å nå ut til flere i håp om at noen skal ha sett hunden deres. Foto: Privat

Til tross for at det har vært lett og søkt på bakkenivå i over tre døgn er det fortsatt ikke spor av blandingshunden Simba som forsvant lørdag kveld. Nå tas helikopter til hjelp i letinga.