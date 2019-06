PANTER'N: Han er et kjent syn i sentrum av Setermoen, Torstein Kristiansen, der han nærmest daglig går og plukker tomgods. Han lar seg ikke stoppe av at balansen har blitt dårligere, og med litt ekstra støtte fra rullatoren kan han fortsette med hobbyen sin. Det gir et ryddigere sentrum og samtidig ham selv ekstra lommepenger.