Hit burde flere balsfjordinger tatt turen

Begge er de enige om at det er mye man ikke vet om oppdrett. Det fikk de i detalj forklart da de sammen med et førtitalls medlemmer fra Balsfjord LHL var med på en interessant tur til Andørja og Rolla i Ibestad kommune.

Uten å ta part med noen, hverken de som ønsker havbruksnæringa velkommen til Balsfjord eller de som er imot så var et besøk sammen med Balsfjord LHL svært så nyttig for de rundt 45 som onsdag besøkte Arctic Aqua på Andørja. Et besøk hos en aktør som gjør alt for å ivareta laksen på best mulig vis.

Mye man ikke vet

Nærmere en fjerdedel av lokallagets 200 medlemmer var med på en svært så interessant busstur der man var innom fem kommuner før man ankom til Ibestad, nærmere bestemt øyene Andørja og Rolla. På Engenes fikk de omvisning på innovasjonssenteret (se egen omtale).

– Et fantastisk opplegg. Flott å få kunne se fra egget til laksen på bordet. Mye man ikke vet om oppdrett, sier Finn Michalski.

Lederen av Balsfjord LHL får støtte av styremedlem og reiseleder, Hugo Løvli.

– Spiskammeret vårt er og blir havet. Folk er nok ikke klar over verdiene vi har i havet. Det er helt andre og mye strengere krav til havbruk enn de fleste andre næringer, sier Løvli.

Døde i Målselv – begravd på Hamnvik

Etter dette besøket dro de innom Åndervåg bro fra 1933, før det bar videre mot Hamnvik og det gamle handelsstedet fra slutten 1700-tallet.

Her fikk de besøkende høre interessante fortelling om historien bak handelsstedet.

– Det var veldig interessant å vite om hvordan det var før i tiden. Hamnvik handelsstedet var et maktsenter gjennom flere generasjoner og ble startet samtidig som bureisinga startet i Bardu og Målselv. Deriblant fikk vi vite at når folk fra Bardu og Målselv døde måtte de hit for å bli begravd, og det skjedde bare sommertid, sier Michalski.

Lærerikt

Her fikk balsfjordingene høre Einar Johan Dons, sjette generasjon av familien som startet handelsstedet, fortelle om flere kongebesøk fra både Norge og Frankrike.

– En lærerik tur både på visningssenteret og handelstedet er tilbakemeldinger fra de som var med på turen. Det må jeg si meg enig i. Tar du turen til Andørja er du på den mest fjellrike øya i hele Nord-Europa. Her finnes nemlig 20 topper over 1.000 meter, der Langlitinden med sine 1.276 meter over havet er den høyeste øytinden, sier Hugo Løvli.