Historisk god luftkvalitet i norske kommuner

For første gang siden maksimumsgrensen for utslipp av nitrogendioksid ble satt for 16 år siden, så holdt norske kommuner seg innenfor grenseverdien. Her er Vegvesenets målestasjon for luftkvalitet ved E18 på Hjortnes i Oslo. (Illustrasjonsfoto) Foto: Berit Roald / NTB scanpix