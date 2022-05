Nye Troms

Været satte stopper for spektakulært skue:

Her skulle over 500 amerikanske soldater hoppet i fallskjerm

FALLSKJERM: Her skulle over 500 amerikanske soldater fra Alaska ha hoppet i fallskjerm. På grunn av utfordrende vær på veien til Altevatn, ble imidlertid seansen avlyst. Foto: Torbjørn Kosmo

Hundrevis av amerikanske soldater hadde flydd hele veien fra Alaska for å øve på fallskjermhopp over Altevatn i det som ville vært en hendelse for historiebøkene. Værgudene ville det annerledes.