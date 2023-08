Her nærmer det seg boligbygging: – Et lite bomiljø med seks familier kan bli hyggelig

Enkelte Bardudøler har kanskje bitt seg merke i en del arbeid på en tomt i Parallellen på Setermoen. Her har Nordbohus Midt-Troms planer om å bygge nye boliger etter hvert.

Publisert: 21.08.2023 kl 14:00

2. august ble det oppstartet rydding og forbereding av tomter i parallellen 23. På Nordbohus hjemmesider står det oppført et prosjekt hvor det skal bygges seks nye boliger på denne adressa. En del ting må på plass før en byggeprosess starter, men kontaktperson for prosjektet, Frode Berg, bekrefter boligplanene for nabolaget.

– Vi ønsker å selge noen før vi begynner å bygge. Jeg kan tenke meg vi har to boliger igjen å selge, så er vi i gang. Hvordan vi skal markedsføre oss er vi usikker på for vi har så mange prosjekter på gang. Så det er de som er først til mølla som avgjør hva som kommer først i gang, forteller Berg.

Ettertraktet område

På egen nettside omtaler Nordbohus området som "et etablert nabolag hvor innbyggerne setter tilhørighet og trivsel i sentrum – nettopp fordi et hjem er så mye mer enn bare et hus". Ifølge prospektet er planen å bygge seks boliger med tre-fire soverom, med mulighet for utvidelser. Barnefamilier er den ideelle kunden her, bekrefter Berg.

JEVN ETTERSPØRSEL: Kontaktperson for prosjektet til Nordbohus, Frode Berg, forteller om jevn etterspørsel og stort marked for bolig i Bardu kommune. Ifølge nåværende prosjekt vil det bli etablert seks boliger som passer godt for familier. Foto: Privat

– Det er utsikt mot sør, og det er ikke så mange tomter igjen i dette området. Det er sentrumsnært, har god solgang, er et rolig bomiljø og har kort avstand til diverse, beskriver han.

Her ligger alt til rette for at en families husdrøm skal bli til virkelighet, skrives det på Nordbohus prosjektbeskrivelse.

"Her skal det bygges to ulike typer hus i rekke. Boligene er gjennomarbeidet og har flere likhetstrekk – de er praktiske, moderne og fleksible med plass nok til å være sammen, og til å være litt for seg selv", beskrives det.

Klar for byggestart

Frode Berg forteller at det ikke er mangel på oppdrag og jevn etterspørsel. De mottar spørsmål om bolig "hele tida", og det er vanskelig å følge opp alt til tider, forteller han. Markedet er veldig stort, ifølge han. Så snart interessen for boligene i Parallellen er konkret nok, er ikke veien lang før byggestart.

BOLIGBYGGING: På denne tomta har Nordbohus Midt-Troms ambisjoner om å sette opp seks nye boliger. Foto: Øyvind Ludvigsen

– Det er kun en igangsettelsestillatelse fra kommunen vi har behov for. Det er en utrolig bra kommune vi bor i når det kommer til bygningssøknader og omreguleringer. Det er vi kjempefornøyd med. Så vi kan komme i gang ganske fort etter igangsettelsestillatelsen, forteller han.

Med stor etterspørsel og mye å følge opp for Nordbohus, erkjenner Berg at det har vært vanskelig å følge opp alt på best mulig måte. Men han er trygg på at boligene treffer behovet.

– Vi tror det er noe som markedet etterspør. Vi har bygget en del for boligbyggelaget, så vi har avventet med å markedsføre dette da vi ikke ønsker å ha for mange prosjekter gående samtidig, forteller han.