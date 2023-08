Her donerer bilgruppa leker til ukrainske barn i Målselv

Da bilgruppa Obnoxious skulle arrangere treff i fjor og i år var kravet for å kunne stille ut bilene enkelt og greit slik; man måtte donere en leke. I år var det svært mange glade ukrainske barn som fikk flere leker å leke med.

Publisert: 11.08.2023 kl 19:00

I 2019 startet Mikael Berntsen og en kompis et «drift team» (drifting er kontrollert, framprovosert sladding av bilen) i Skien, men da Berntsen seinere flyttet hjem tok han med seg både bil og bilinteresse nordover.

Gruppa Obnoxious ble til, og snart besto gruppa av mange medlemmer.

Sammen fant de i fjor ut at de ville arrangere et treff, og kombinere det med veldedighet. Dermed ble «prisen» for å kunne delta på treffet at man donerte en leke til Obnoxious. Disse lekene ble samlet sammen og i fjor var det barneavdelingen på UNN i Tromsø som fikk flere kasser med leker.

Gjentok affæren

Det var tøft for Obnoxious å se unge barn som de visste gikk gjennom tøffe ting, nettopp fordi det var en blanding av tristhet og glede ved å se på unge barn i en vanskelig situasjon få leke med helt nye og fine ting. Det gikk inn på dem alle.

I år var det Målselvfossen akuttinnkvartering og flyktningmottaket på Moen (i gamle Målselv syke- og aldershjem) som skulle få gleden av besøket til gruppa.

– Vi får brukt vår bilinteresse for noe helt annet, og så gjør vi dette for veldedighet. Mesteparten her er helt nytt. Her var det mulig å gi vekk brukt. Det er mange som får glede av det, selv om det er brukt, sier Mikael Berntsen.

GIR GAVER: Daniel Furuly, Kristina Nordli, Kjell Magne Rognli, Aleksandra Skognes Mathisen, Beate Lorentzen og Mikael Berntsen brakte gavene som hele bilmiljøet har bidratt til - til Målselvfossen akuttikvartering og til akuttmottaket på Moen. Foto: Torbjørn Kosmo

Har et håp

Han håper at de som trenger noe kan ta kontakt med Obnoxious slik at de i framtida kan ordne til en lignende veldedig hendelse for noen andre.

– Hvis det er plasser som trenger ting som «hvermannsen» kan komme med, så er det bra. Fokuset er på ting til barn og unge, sier Berntsen.

Han presiserer at det ikke bare er Obnoxious som stiller i stand dette, men at hele bilmiljøet har bidratt for å gjøre dette mulig.

Daniel Furuly er medlem i Obnoxious og forklarer at gruppa gjør dette for å kunne glede andre.

– Vi gjør dette fordi vi synes at det er artig. I stedet for å ta inngangspenger, tok vi inn leker som donasjoner ved våre tidligere biltreff. Det er stas å kunne gjøre dette. Selv om det ikke har så mye med bil å gjøre, så er målet vårt å gjøre dette for en god sak. De forsyner seg godt, og det er fint å se, sier Furuly.

Hyller initiativ

De håper at de til neste år kan gjenta det som nærmest har blitt en tradisjon.

– Vi håper at kanskje flere bilmiljøer blir med på noe lignende. Jo flere, jo bedre, sier Furuly.

For leder på Målselvfossen akuttinnkvartering, Torunn Foshaug, var torsdagskveldens veldedige seansen på Målselvfossen veldig hyggelig. Hun er svært takknemlig på vegne av de ukrainske barna og flyktningene som bor på mottaket.

– Det er et fantastisk initiativ for de som bor her på mottaket. Vi har en del leker her, men vi er alltid glad for å få nye ting og at barna får velge selv er ikke alltid noe de kan gjøre. Dette er et lyspunkt og en glede i hverdagen. De har store hjerter siden de vil bidra ovenfor de ungene som er her på mottaket, sier Foshaug.