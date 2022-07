Nye Troms

Her blir det liv – når DDE ankommer

DDE med Bjarne Brøndbo i spissen fyller 30 år og er på Norgesturne. De er et av bandene som opptrer under Finnsnes i fest. Foto: Geir Olsen/NTB

Sirkus DDE med flere skal lage liv under Finnsnes i fest. Etter to års opphold er det på nytt klar for den tradisjonelle festivalen.