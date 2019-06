Nye Troms

Nedre og Øvre Bardu gjennomførte Unicef-runden:

Henrik og Farhan løp for utdanning i Mali

LØP FOR EN GOD SAK: Henrik og Farhan løp nesten ei mil hver, dag Nedre og Øvre Bardu skole sammen arrangerte Unicef-runden. 7. klassingene var stolte over å ha løpt inn for tusen kroner til en god sak. Foto: Kari Anne Skoglund

NEDRE BARDU: Syvendeklassingene løp 11 Unicef-runder hver. Dermed tjente Henrik og Farhan alene over tusen kroner for skolegang for elever i Mali.