SKJERMTID: Helsedirektoratet fraråder nå all skjermtid for de minste barna. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Helsedirektøren til foreldre: – Ikke bruk skjermen som barnevakt

Helsedirektoratet mener nå at barn under to år bør holdes vekk fra skjermen, og at de opp til fem år bør ha maks én times skjermtid om dagen.