Har vi råd, AP?

Målselv Senterparti vil være en garantist for en god økonomistyring i Målselv Kommune (MK). Målselv Senterparti vil og ta grep for å styrke og satse på å beholde helsepersonell i helseyrket.

Leser med interesse Ap Steffen Jakobsen svar, hvis en skal kunne kalle det et svar da. Vårt spørsmål var om Målselv Kommune har råd til de lovnader som AP kommer med både i svar i Nye Troms 10.08 , og i sitt valgprogram, om å øke grunnbemanningen ved våre sykehjem, i tillegg til andre lovnader som vil koste en del penger, som for eksempel inkludere kostpenger i makspris for barnehage.

I dag har MK en pleiefaktor på 0,98-1 som er omtrent det samme som våre nabokommuner. Hvis en ser litt på kostnader ved å øke med en ansatt pr dagvakt pr avdeling vil dette utgjøre 6 årsverk, på aftenvakt 6 årsverk og 4 nattevakt, altså totalt 16 årsverk. Dette vil gi en ekstra kostnad på ca 12 millioner, bare på PRO nedre. Tar en med PRO øvre vil det utgjøre en total kostnad på ca 20 millioner (og totalt 24 årsverk). Tall er henta fra økonomiavdeling i MK.

Hvor i drifta til MK er det AP vil ta disse her pengene fra? Vil man legge ned skole, barnehager eller vil man slutte med vedlikehold av bygningsmasse og veier?!

OK, la oss si at MK hadde disse pengene, men så kommer 1000kr-spørsmålet, hvor vil AP hente disse 24 årsverkene fra? Er det fra Bardu, Senja eller kanskje Tromsø? I dag mangler det i Norge 7000 sykepleiere, og kommunene knives om de vi har. Hvis en setter inn disse ekstra årsverkene, er en nødt til å dekke disse opp. Det vil si at hvis de ikke er besatt, vil en mangle personell som går fast og kommunen må bruke vikarbyrå i stedet, som koster skjorta.

Min partikollega i Senterparti, som jobber i PRO nedre, hadde et innlegg i Folkebladet 9.8 der hun forteller at Målselv Senterparti heller ville se på turnus, turnusordninger og lønn i helsesektoren. Vi må heller se på hva vi kan gjøre for å beholde de vi har i helsetjenesten i dag, enn å søke etter flere som egentlig er umulig å få tak i.

Målselv Senterparti vil satse på bo- og blilyst og jobbe for å beholde de fantastiske folkene som jobber i våre helsetun.