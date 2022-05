Nye Troms

Ledelsen i Troms politidistrikt er skuffet:

Har til tross for tiltak ikke klart å minske graden av seksuell trakassering

NULLTOLERANSE: Å få bukt med sjargong og foreldete holdninger ser ut til å ta tid. Troms politidistrikt tar dette på største alvor, og visepolitimester Einar Sparboe Lysnes sier de ikke kommer til å gi seg før tallene på seksuell trakassering og mobbing går ned. (Pressefoto)

Til tross for flere tiltak opplever politiansatte like mange tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i fjor som året før. Dette er et resultat politimesteren på ingen måte er fornøyd med.