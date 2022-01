Nye Troms

Har sendt ut ekstremvarsel for elg

FRYKTER ALVORLIGE ULYKKER: Leder for ettersøkskorpset i Målselv, Tor Eriksen, observerte seinest i morges fem-seks elger i Takelvdalen. Nå ber han trafikantene senke farta for å unngå alvorlige viltsammenstøt. Arkivfoto: Malin Cerense Straumsnes

MÅLSELV: Viltnemnda i Målselv ser nå så mye elg på vandring at de har valgt å sende ut et ekstremvarsel som gjelder for store deler av kommunen.