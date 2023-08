Har sendt NM-søknaden

Norges Råeste Bakkeløp søker NM i watercross i 2024.

Publisert: 17.08.2023 kl 13:50

Det opplyser Stig Magne Hagen på vegne av Norges Råeste Bakkeløp (NRB) i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er NM tenkt som en del av den allerede etablerte motorfestivalen, og det er satt en foreløpig dato til 16. juli med tanke på arrangementsdato.

Ifølge søknaden er NM tenkt lagt til Barduelva ved Brandsegg, der vanndelen av NRB ble arrangert i år. NRB vedtok å søke NM på et styremøte tidligere denne uka. Der vedtok også styret å ta inn en lokal klubb som er tilsluttet Norges Motorsportsfotbund (NMF) for å kunne gjennomføre mesterskapet.

I pressemeldingen skriver NRB at Barduelva er perfekt for et slikt arrangement. De mener området er tilrettelagt slik at en kan ta opp til 3.000 tilskuere på arrangementet. Også Bardu kommune og grunneiere har gitt sitt tilsagn til at det kan søkes NM.

– Vi har fått full anerkjennelse fra Bardu kommune, grunneiere og samarbeidspartnere til å arrangere både oppvisning og mesterskap i watercross på Barduelva. Etter årets arrangement har vi snakket med alle involverte og fått bare positive tilbakemeldinger, skriver NRB i pressemeldingen, som også skriver at det var rundt 1.000 tilskuere på årets oppvisning.

NRB trekker også fram at de har blitt en erfaren arrangør over flere år. Men samtidig trekker de også fram at de ennå ikke har hatt noen nasjonale mesterskap. De skriver også at de vil ha et tett samarbeid med NMF.

– I tillegg til standard premiering er det vår ambisjon at mesterskapets beste førere skal bli ytterligere premiert med, heter det i søknaden, der NRB antyder at den ekstra premieringen dreier seg om pengebeløp.

– Og kanskje fortjener den mest uheldige eller de med en spennende oppvisning en påskjønnelse, melder NRB.