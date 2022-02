Har mål om å skape 1.000 nye sommerjobber i nord

ATTRAKTIVT I NORD: Målet til Susanne Storbakk (t.v.), Hilde Heggem Nordaas og Konstanse Ophus, leder hos SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, er å skaffe 1.000 nye sommerjobber i landsdelen. - Vi ønsker å beholde kompetansen i nord når studiene er over og å vise at Nord-Norge er et attraktiv bo- og arbeidsted, sier Ophus.