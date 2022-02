Nye Troms

Har fått to søkere til interkommunalt samarbeidsprosjekt

INTERKOMMUNALT SAMARBEID: Et interkommunalt plankontor har vært under utredning ei stund. Kommunaldirektør i Målselv kommune, Frode Skuggedal, sa i fjor at det haster med å komme i gang med prosjektet. Arkivfoto: Leif A. Stensland

I forrige uke gikk søknadsfristen ut for prosjektstillinga for det interkommunale plankontoret fem kommuner i Midt-Troms ønsker å gå sammen om. På lista finner vi to navn.