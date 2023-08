Har fått en fin start på sin nye jobb

Martin Nymo har hatt jobben som daglig leder i vekstbedriften Montar i rundt to uker. Det har gått over all forventning for mellombygdingen.

Publisert: 14.08.2023 kl 23:00

Den var den 1. august at Martin Nymo startet i jobben som daglig leder for Montar.

Før det hadde han jobbet flere år hos Helsepartner i Tromsø, men da muligheten først bød seg, da kunne han ikke la den passere.

Han søkte, og han fikk jobben.

– Så langt synes jeg det har vært en kjempefin start. Jeg så veldig fram til å starte, og forventningene har virkelig blitt imøtekommet. Jeg har et veldig godt inntrykk av Montar. Dette kjennes virkelig riktig ut, sier Nymo.

Måtte pendle

Jobben han hadde i Tromsø gjorde at han måtte pendle fra og til Bardufoss.

– Det var med i det store bildet at det ville være kortere reisevei. Jeg har hatt to år som daglig leder i Helsepartner i Tromsø, og de årene har vært fantastiske og givende. Samtidig er jeg hjemmekjær. Det er noe helt annet når man har mulighet til å være her hele tiden, i stedet for å pendle, sier han.

Montar er som tidligere nevnt en vekstbedrift der de som ellers havner utenfor jobblivet har mulighet til å tilegne seg jobberfaring. Blant annet driver Montar kafeen Gullgruva, vedproduksjon, produksjon av hagemøbler, vaskeri, hudsflidsavdeling og de tar også på seg service-funksjoner som plenklipping, blomstervanning, og lignende.

– Jeg har ikke rukket å få et fullstendig bilde over hva vi gjør, men jeg ser at det er en formidabel aktivitet på mange måter, sier Nymo.

I tillegg har Montar også en avdeling for de under 30 år, som er lokalisert på Høgtun. Den er myntet på å aktivisere de under 30 – blant annet for å få dem ut i jobb.

Tar ingenting på forskudd

Det er ikke mange ukene kommune- og fylkestingsvalget er over for denne gang, og i den sammenhengen vil nok de neste ukene være spennende for Nymo, som tross alt også er ordførerkandidat for Høyre.

Skulle han bli ordfører vil det bare ha gått halvannen måned mellom Montar-jobben fram til han tar fatt på nye oppgaver.

Det er imidlertid ikke noe han tenker mye på i øyeblikket.

– Man kan ikke planlegge utfra politikken, og jeg tenker ikke på noe alternativt. Man kan ikke belage seg på å bli ordfører, så må man ha en jobb i bunnen. Blir jeg ordfører så må jeg ta den jobben, så ser vi bare hvordan det blir når den tid måtte komme, sier Nymo.