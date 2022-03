Håper på godt over 100 deltakere i Strupendilten

STORT STARTFELT: For åtte år siden var det 220 løpere som stilte til start i Strupendilten. Over 100 av disse i konkurranseklassen. Etter stor nedgang i denne klassen håper arrangørene at flere konkurranseløpere finner veien til Storsteinnes førstkommende lørdag. Arkivfoto: Leif A. Stensland