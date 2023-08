– Hadde vært mørkt i husene uten havbruk

At havbruk er ei næring verdt å satse på er verken innbyggere i Ibestad eller de i overkant av 40 ansatte på innovasjonssenteret på Andørja, nærmere bestemt Engenes, ikke i tvil om.

Nye Troms har tidligere omtalt at kommuner i Troms fikk til sammen 413 millioner kroner til fordeling fra Havbruksfondet sist år. Blant de 16 kommunene med havbruk og dermed også berettiget til midler fra fondet er Ibestad.

Skaper liv i bygda

Kommunen med vel 1.200 innbyggere fikk utdelt 33 millioner. Kun Senja med 91 millioner, Karlsøy med 43 millioner og Skjervøy med 43 millioner fikk mer igjen for å satse på havbruk.

GULV AV FISKEGARN: Opptatt av miljø, lokal verdiskapning og arbeidsplasser i vårt nærmiljø kunne de fremmøtte trå på et gulv som er laget av resirkulerte fiskegarn.

Som en av de spurte sa det så hadde det ikke vært lys i husene hadde det ikke vært for havbruksnæringen. Og som flere med røtter på øya sa det hadde de aldri flyttet tilbake hadde det ikke vært for at de hadde fått seg trygg jobb i ei næring som blir beskrevet som både framtidsrettet og sikker.

– Havbruk skaper liv i bygda og vi ser at mange unge folk kommer tilbake og bosetter seg her. Unge som har fått seg en trygg jobb og som har stor tro på framtida, sier Vibeke Marie Aspdal.

Streng overvåking

– Det er vel bare innen petroleumsindustrien det er strengere krav, sier Hugo Olsen.

Som daglig leder på det nye senteret som ble åpnet i mai tok han sammen med sine ansatte de 45 balsfjordingene fra LHL med på en svært så interessant og informativ omvisning på senteret. Her kunne han fortelle at havbruk er blitt en høyteknologisk næring for å sikre at laksen har det best mulig.

– Hele året, sju dager i uka i tidsrommet 07.00–23.00 har vi operatører på jobb inne på kontroll og foringssenteret for å sørge for at laksen har det godt. Hovedoppgavene er foring og unngå lakselus. Røktere som tidligere foret laksen med øsekar er med andre ord historie. Nå kreves spisskompetanse og operatørene forer nå all laks ved hjelp av kamera i merdene. Det betyr at laksen appetittfôres, og dette stoppes når laksen er mett, sier Olsen.

Laser mot lus

Han forteller at operatørene overvåker miljøene i merdene og følger med på målinger som viser både temperatur, oksygennivå og salinitet i vannet.

– Det kan nevnes at operatørene i kontrollsenteret har radiokontakt med akvateknikere ute på lokalitetene og samarbeider med flere oppgaver, sier Olsen.

AVGJØRENDE: En oppdrettsvirksomhet som er basert rundt Ibestad kommune blir sett på som avgjørende for at folk kommer tilbake og bosetter seg i kommunen.

Også det som handler om smitte tas på høyeste alvor.

– For å unngå lakselus har vi egne laseroperatører til betjening av luselaser. Denne fungerer slik at en lett finner hvor laksen står i havet slik at man ved hjelp av laser klarer å skyte lusa som sitter på laksen. Foroperatørens kameraer bidrar i så måte til at laksen lett kan lokaliseres i merdene. Og – sist, men ikke minst så skades ikke laksen av laserstrålen, sier Hugo Olsen.

Formidlingssenter

På onsdagens omvisning fikk de besøkende høre Olsen, som også er avdelingsleder på Kleiva Fiskefarm AS, fortelle om en familiebedrift drevet av familien Arvesen fra Engenes. I generasjoner har familien drevet med fiskeri og siden 1986 har de drevet med oppdrett av laks som matfisk. En oppdrettsvirksomhet som er basert rundt Ibestad kommune.

– Vi har sammen med andre lokale aktører bygd opp en fullintegrert virksomhet bestående av produksjon av smolt, slakteri, servicebåtselskap og brønnbåt. Her vektlegges helse, miljø og sikkerhet, og vi har fokus på kompetansehevning slik at vi alle har de beste forutsetninger for å produsere laks på en bærekraftig måte, sier Olsen.

STRENGE KRAV: På visningssenteret kunne en engasjert Hugo Olsen fortelle de tilreisende fra Balsfjord at det vel bare er innen petroleumsindustrien at det stilles strengere krav enn til oppdrett.

Han forteller at for visningssenteret Arctic Aqua, handler det om å drive aktiv formidling av norsk laksenæring.

– I 2013 startet vi med å ta imot besøkende og hvert år tar vi imot rundt 400 elever. I mai tok vi i bruk dette nye senteret og her er stadig folk innom for å se hvordan vi faktisk gjør det i havbruksnæringen. Om sommeren har vi i så måte åpent for besøkende hver dag, mens det ellers i året er åpent på hverdager for å komme innom. Ei omvisning som er både informativ og gratis, sier Olsen.

Fiskegarn til gulv

Han legger til at det samtidig handler om bærekraft og det å ta vare på ting.

– For oss ble resirkulerte fiskegarn til nytt gulv her på senteret. Samtidig er vi opptatt av lokal verdiskapning og arbeidsplasser i vårt nærmiljø. Vi skal ikke ha arbeidsulykker. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal være best på produksjon av laks i vår region. I så måte jobber vi målrettet for at våre etterkommere også i framtida skal kunne ha samme muligheter og forutsetninger som oss​, avslutter Hugo Olsen.