Nye Troms

Guri (95) innesperret av oversvømmelse

FRYKT: Gårdsveien til Guri Åsheim (95) i Takelvdalen er oversvømmet og uframkommelig. Nå frykter hennes pårørende hva som vil skje hvis mora blir syk og trenger ambulanse. Foto: Privat

MÅLSELV: 95 år gamle Guri Åsheim sitter innesperret på gården sin i Takelvdalen etter at ei stikkrenne under avkjørselen til gården ikke klarer å ta unna all nedbøren som kommer. – Vi har vært i kontakt med veitrafikksentralen flere ganger uten at de har klart å finne en løsning, sier sønnen, Jan-Arne Åsheim.