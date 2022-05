Nye Troms

Grensehandelen tar seg opp igjen – DNB tror 2023 kan bli et rekordår

HARRYHANDEL: I mars i år handlet nordmenn varer for 710 millioner kroner i Sverige. Foto: Annika Byrde / NTB

Nordmenn strømmer igjen til Sverige for å handle, viser tall fra DNB. Økte matvarepriser kan føre til at enda flere vil reise over grensa, tror banken.