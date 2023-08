God stemning og strålende sol på Bardumartna'n

Både store og små nøyt godværet, grillmat, lek og moro på årets Bardumartna på Setermoen.

Publisert: 27.08.2023 kl 08:11

Bardudøler og andre besøkende fra både fjern og nær strømmet til årets Bardumartna allerede da lørdagens program braket løs klokka 11.00 på formiddagen. Sola skinte, over 40 forskjellige salgsboder sto klare og lukta av grillmat spredte seg raskt over store deler av Setermoen.

BESØKENDE: Mange besøkende tok turen til Setermoen sentrum på lørdag i godværet.

GRILLMESTER: Eva Foshaug fra arrangøren av Bardumartna’n UIL Viking hadde ansvar for grillen. Hun fortalte at det ble solgt godt med grillmat på fredag, og hun håpet at lørdagens besøkende også ble sultne på grillmat i finværet.

Møter kjente

Tre som så fram til å tilbringe lørdagen på Bardumartna’n var Olivia (11), hennes søskenbarn Tor-Odin (5) og kompisen og klassekameraten Aron (11).

– Vi pleier alltid å være på Bardumartna, men det er ekstra gøy å være her når det er så fint vær. Jeg kommer for å være sammen med venner, og jeg vet at jeg kan regne med at de fleste jeg kjenner dukker opp her, sier Olivia.

KASTET PÅ BOKS: Tor-Odin (5) synes det var morsomt å kaste på bokser, å få premie.

Aron forteller at det beste med Bardumartna’n er at han kan få masse gratis ting og premier, mens Tor-Odin liker å være med på konkurranser og gleder seg til å treffe Bjørnis. Den store lodne brannbamsen, som alle barn kjenner til, ble et populært innslag på årets Bardumartna da han dukket opp for å hilse på de yngste bardudølene i godværet.

BJØRNIS: Brannbamsen Bjørnis ble et populært innslag blant Bardumartnans yngste besøkende.

Venninnetur

Tre andre som hadde bestemt seg for å bruke lørdagen på martna på Setermoen var venninnene Astrid Jakobsen, Oddbjørg Nilsen og Anne-Marie Nilsen. De tre kom langveisfra og de kom ikke alene.

VENNINNER: Astrid Jakobsen, Oddbjørg Nilsen og Anne-Marie Nilsen var på venninnetur på Bardumartna’n. De hadde tatt turen hele veien fra Andørja for å tilbringe dagen på Setermoen.

– Vi er en hel gjeng som har kommet hit i dag fra Andørja. Vi har en snill kar som har kjørt oss hit, og vi er en stor gjeng med damer. Over ti stykker, forteller Oddbjørg.

De ler og sammenligner seg med tv-programmet «Da damene dro.»

– Ja, så nå når det ikke er noen damer igjen, så er det helt krise på Andørja, sier de og ler.

Venninnene har besøk Bardumartna’n mange ganger tidligere og synes det er en helt topp måte å tilbringe en lørdag formiddag. De har satt seg i storteltet like før den lokale valgdebatten skal starte, men som besøkende langveisfra, så er de ikke veldig interesserte i lokalpolitikken i Bardu.

– Neida, vi skal sitte her litt til, og så blir vi nok å gå ut for å sørge for at bankkortene får kjørt seg litt til, sier de og ler.

De har allerede handlet en del, og det er spiselige markedsvarer som er favoritten.

– Vi har kjøpt lefser og donuts fra Dutta, sier damene.

Sydilla

Ei som var mer opptatt av å selge enn å kjøpe varer under årets martna, var Julie Anderssen. Bardudølen fikk sydilla for fem år siden, da datteren hennes kom til verden. Siden det har hobbyen og lidenskapen vokst seg større og større. Hun har startet selskapet Ram Sam Søm, og har egen nettbutikk med barneklær. For første gang har hun også pakket med seg produktene sine, og tatt med de med til Bardumartna’n.

BARNEKLÆR: Julie Anderssen syr barneklær. Ram Sam Søm heter sybedriften hennes, som for aller første gang hadde tatt turen til Bardumartna’n.

– Hjemme har halve underetasjen etter hvert blitt viet til symaskiner og metervarer, sier Julie og ler.

Hun forteller at salget har vært godt under Bardumartna’n sin andre dag, og at hun har solgt bedre og bedre utover dagen.

– Jeg har fått god plassering av salgsboden, like ved den lange køen til Duttas Donuts. Så alle som skal forbi køen må smyge seg forbi salgsboden min, sier hun og legger til at det er luer i alle former og farger som har vært mest populært å handle seg.