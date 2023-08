God politisk jobb av ordfører og varaordfører i Målselv

AS Nye Troms

Publisert: 22.08.2023 kl 15:22

Det er nettopp blitt kjent at en avdeling av Forsvarets økonomisenter bestående av 30 personer skal legges til Målselv (Heggelia) i indre Troms.

I utgangspunktet var det klare signaler om at all økonomisk virksomhet i Forsvaret skulle sentraliseres til Haakonsvern i Bergen.

Etter massiv motstand, blant annet, fra ordfører og varaordfører i Målselv, jamfør oppslag i media, ble det kjent at regjeringen tok protestene til etterretning og vedtok at avdelingen skulle legges til indre Troms. Derfra og videre var det en skikkelig politisk dragkamp om en endelig plassering som endte med at avdelingen skulle lokaliseres til Heggelia.

Det forteller oss at det nytter å kjempe mot sentralisering på alle plan og at vi har en politisk ledelse i kommunen som har nødvendig politisk erfaring og kompetanse til å ta en slik utfordring. Denne erfaringa og kompetansen er det også viktig at Målselv kommune har på plass etter kommunevalget om en knapp måned, ikke minst når vi kjenner til den voldsomme opptrappingen av Forsvaret vi står foran i denne regionen og landsdelen.

Dette er viktige kompetansearbeidsplasser vi trenger, selv om vi vet at mange av disse allerede er lokalisert i kommunen så er det også en del "nye" arbeidsplasser. Dette tror jeg velgerne har fått med seg!