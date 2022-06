Nye Troms

Gleder seg til å få ny skole i Malangen

ET STORT LØFT: Fremskrittspartiets Michael Berg og Høyres Fridtjof Winther forventer flertall for bygging av ny skole på Mestervik. – Alle gleder vi oss og det vil utvilsomt bli et stort løft for alle på Malangshalvøya, ikke minst for ungene som er vår framtid, sier de. Foto: Leif A. Stensland

Høyre og FrP forventer et flertall for bygging av en ny sentralskole på Mestervik. Noe de mener vil være et stort løft for alle på Malangshalvøya.