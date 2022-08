Nye Troms

Anne-Kariin gikk til topps og vant 50.000 kroner

GREIT Å VÆRE LITT GLEMSK: Anne-Kariin Staff er strålende fornøyd med å vinne 50.000 kroner som hun skal dele med sin søster. I dette tilfellet var en gjenglemt mobiltelefon årsaken til at nettopp Anne-Kariin kom nærmest trukket sluttid og vinner av hovedpremien på årets utgave av Toppremien.

Å være med på toppturer er godt for helsa og kan for enkelte også være godt for lommeboka. Det gjelder i høyeste grad for Anne-Kariin Staff som kan takke to firbeinte venner, sin søster og en gjenglemt mobiltelefon for at hun nylig vant 50.000 kroner.