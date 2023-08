Gikk på et knepent finaletap i Altaturneringa

Jentene fra Kvaløya SK ble akkurat for sterke for jentene fra samarbeidslaget Nordkjosbotn + i finalen i J15-årsklassen i Altaturneringa søndag.

Publisert: 13.08.2023 kl 19:16

Kampen endte 2–1 til KSK, etter at Leona Letto utlignet til 1–1 midtveis i andre omgang for samarbeidslaget. Kvaløya tok en tidlig ledelse i finalen, og seiersmålet skåret Kvaløya-jentene ikke mange minutter før slutt.

– Vi er skuffet, men stemninga er grei, sier kaptein Elisabeth Lyngdal rett etter kampslutt.

Hun sier at finalen søndag ettermiddag fort kunne gått begge veier, men at det ikke ville seg helt for jentene i grønt og hvitt.

NIL + er samarbeidslaget til Nordkjosbotn IL, Storfjord IL, Furuflaten IL og Lyngen/Karnes, og i fjor vant J15-laget 9-erklassen i samme turnering.

I år stilte klubben i 11-erklassen, og der fosset de nærmest gjennom de første kampene med flere store seire. Bare Alta klarte å holde jentene til 0–0 i innledninga, der NIL + vant gruppa. I tur og orden slo de Bjørnevatn 1–0 i kvartfinalen og Bossekop 4–0 i semifinalen. Før finalen mot Kvaløya hadde ikke NIL + sluppet inn ett eneste baklengsmål.

To av slaget kom altså i finalen, og et knepent tap frambrakte noen tårer fra de tapre jentene etter kampslutt.

– Vi er skuffa nå, men det går nok fort over, sier kaptein Lyngedal rett etter finaletapet.

To beste

Kvaløya og NIL + er for øvrig de to beste lagene i hjemlig seriespill, der KSK har vunnet samtlige kamper så langt. De slo NIL + 3–1 da de møttes i vår på Kvaløya.

– Vi visste det ville bli en tøff kamp i finalen, men jeg er stolt over spillernes innsats. Vi kjempet alle godt og tok ut vårt beste, og vi har levert ei veldig god turnering, sier Elisabeth Lyngdal.

Trener Lasse Hausner synes også jentene har spilt godt denne helga:

– Vi er stolt over jentene. Det har vært ei god turnering av oss, og i finalen møtte vi et godt Kvaløya-lag som vi kjenner godt, så vi visste hva vi kom til å møte. Vi taper nok fortjent, alt sett under ett, men det kunne fort gått vår vei også. Jeg tror vi begynner å nærme oss dem, sier Lasse Hausner, som er en av trenerne på laget.a

Andre lag

Samarbeidslaget BOIF/Bardu spilte også i J15-klassen. De tapte for 2–3 for Nerskogen i åttendelsfinalen etter en uavgjort og to tap i innledende gruppespill for 11-erlag. BOIF/Bardu hadde også et lag i 7-erklassen J15. De slo Nerskogen 2–1 i åttendelsfinalen, mens tapte 4–6 for HIF/Stein i kvartfinalen.

Målselv IL sitt lag i J15-klassen tapte 0–3 for Bjørnevatn i åttendelsfinalen, mens 13-årsjentene til Målselv tapte 0–2 for Kautokeino i samme cuprunde. Målselv hadde også et guttelag i 11-årsklassen, der det kun var seriespill.

Det var det også for Mellembygd i 8-årsklassen, mens Øverbygd sitt lag i 7-erklassen G13 tapte 1–4 for Tana BK i åttendelsfinalen.