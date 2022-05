Nye Troms

Leverer solid fra sykkelsetet:

Georg (16) er helt i norgestoppen

STERK START: Georg Rydningen Martinsen har åpnet sesongen sterkt med gode ritt både i Norge og utlandet de siste ukene. Her fra tiden som representant for Tromsø CK. Foto: Privat

Han flyttet sist høst til Lillehammer for å satse som syklist. Det har gått over all forventning for Georg Rydningen Martinsen.