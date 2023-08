Garantist for fortsatt to sykehjem og to legekontor i Målselv

Målselv kommune er en langstrakt og stor kommune, med innbyggere i alle hjørner. Det betyr at det også er litt avstander.

Publisert: 28.08.2023 kl 12:50

For Målselv Senterparti har det vært, og vil fortsatt være viktig at dagens helsestruktur opprettholdes. Målselv Senterparti vil sørge for at det er sykehjem og legekontor på Holt og på Andslimoen og at det bygges nye omsorgsboliger i Øverbygd, slik man har gjort på Andslimoen.

Når man blir så gammel at man har behov for å flytte inn i en omsorgsbolig eller på sykehjem, så skaper det en trygghet og ro for både den gamle og for de pårørende at man kommer til et sted man er kjent og har et nettverk. Sykehjemmene danner for øvrig base for hjemmehjelpstjenesten. Ved begge sykehjemmene er legekontoret og sykehjemmet lokalisert vegg i vegg og særlig i Øverbygd så er det riktig å si at dette har betydning for grunnlaget for fremtidig drift. Sykehjemmet i Øverbygd er også en betydelig lokal arbeidsplass og bidrar sterkt til rekruttering av nye arbeidstakere inn i helsesektoren.

Målselv kommune er i full gang med å realisere 20 omsorgsplasser med heldøgns pleie og omsorg, på Andslimoen. Neste trinn er å bygge den samme type boliger også i Øverbygd. Denne type boliger er ment for de som trenger omfattende helsehjelp/oppfølging. På trinnet under finner man omsorgsboliger, som er tilrettelagt for en eldre beboer. Disse benevnes gjerne som eldreboliger. Personer som bor her, har i utgangspunktet lite behov for kontakt med helsevesenet og klarer seg alene i hverdagen.

Det er flere ganger tatt lokale initiativ til å bygge omsorgsboliger/eldreboliger i Øverbygd, som kommunen dessverre ikke har klart å løfte videre. Også mens Senterpartiet har styrt. Det er vi ikke fornøyd med. Vi vil at kommunen skal følge opp dette initiativet og vi vil at kommunen skal bidra til at det bygges omsorgsboliger/eldreboliger i hele kommunen. Med sentrumsnære omsorgsboliger/eldreboliger vil eldre personer kunne flytte ut av sin enebolig, som gjerne er et for stort og lite tilrettelagt hus for, ofte med et stykke til naboen og ikke minst til butikken og andre tjenester og tilbud. Den enkelte har selv et ansvar for å sikre at man har en egnet bolig, tilpasset sin egen alderdom. Det er ikke en kommunal oppgave. Men Målselv Senterparti ser verdien av at kommunen bidrar så langt de kan for å få bygd sentrumsnære omsorgsboliger/eldreboliger. Vi mener at det vil være positivt for kommunen dersom vi får til at de fleste eldre blir boende i egen bolig, med minimale behov for hjelp eller støttetiltak. Derfor bør kommunen også investere i omsorgsboliger/eldreboliger i våre sentra.

Målselv Senterparti vil være en garantist for fortsatt to sykehjem og fortsatt to legekontor. Vi vil også garantere at det bygges omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg i øvre og nedre del av kommunen og at kommunen sørger for at det blir realisert sentrumsnære omsorgsboliger/eldreboliger i hele Målselv.