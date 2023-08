Går mot slutten for kraftfôrproduksjonen på Bergneset

Før året er omme vil Felleskjøpets produksjon av kraftfôr på Bergneset i Balsfjord være avviklet. Eksakt dato for siste dag med produksjon er fremdeles ikke klar.

Publisert: 12.08.2023 kl 13:00

I februar i år ble det kjent at Felleskjøpet avvikler produksjonen av kraftfôr ved fabrikken på Bergneset i Balsfjord. Produksjonen flyttes til Steinkjer i Trøndelag. På Bergneset skal det heller enn en fullverdig fabrikk med produksjon, opprettes et distribusjonssenter.

Mesteparten av året

Det var 16. februar at styret i Felleskjøpet vedtok en ny produksjons- og distribusjonsmodell, og det er som følge av denne at drifta på Bergneset avvikles. I februar var beskjeden av det mest sannsynlig ville være drift ved fabrikken på Bergneset mesteparten av 2023. Fortsatt er ikke noen konkret dato satt.

– Produksjonen på Bergneset vil trolig gå fram mot månedsskiftet november/desember. Eksakt dato er ikke helt klar ennå. Fram til fabrikken stenger vil anlegget i Balsfjord ivareta bulkproduksjonen som før, mens små- og storsekk i hovedsak hentes fra Midt-Norge, forteller Sigbjørn Vedeld som er seniorrådgiver for kommunikasjon i Felleskjøpet.

Knutepunkt

Vedeld forklarer at lokasjonen på Bergneset, som distribusjonssenter, fremdeles vil være et viktig knutepunkt for Felleskjøpet i nord.

– Bergneset vil fortsatt være et svært viktig anlegg og knutepunkt for Felleskjøpet i distriktet. Mye av anlegget brukes allerede som distribusjonsanlegg for kraftfôr og andre innsatsmidler, så vi er sikre på at denne overgangen vil gå fint.

Ansatte

Fabrikken på Bergneset har i dag 15 ansatte. Det nye distribusjonssenteret som Felleskjøpet planlegger å etablere, vil kun ha behov for fire-fem ansatte.

– Distribusjonsanlegget vil ha 4-5 ansatte, sier Vedeld.

I februar sa Geir Langseth, direktør kraftfôr i Felleskjøpet Agri, at det ville bli sett på innplassering i andre relevante stillinger, avgang med pensjon og etterlønn for de ansatte som blir overtallige. Nå melder Vedeld om at man kan kommet fram til løsninger for de fleste av dem.

– Vi har hatt veldig god dialog med de ansatte på Bergneset gjennom hele prosessen, og per nå har vi løsning for de aller fleste av de ansatte.