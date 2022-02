FORSKNINGSOPPDRAG: Veronica Viken (t.v.) og Inger Eli Ruud er lærere på realfag, og de har gjennom Lektor2-ordningen et samarbeid med både bryggeri og romforskning, der elevene får prøve ut realfag "på ordentlig". Her med noen av materialene de får bruk for i tida framover. Foto: Vera Lill Bjørkhaug