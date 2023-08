Fylkesrådet vil avslå tilbud om oppgradering av viktige veier

AS Nye Troms

Publisert: 28.08.2023 kl 16:16

Statens vegvesen ønsker å omklassifisere noen viktige fylkesveier i Troms til riksveger. Dette for å gi dem nødvendig oppgradering tilpasset Forsvarets behov spesielt i indre Troms.

Skulle tro at Fylket var glad for dette nå når fylkesveiene er i fritt forfall og de mangler penger og kapasitet til vedlikehold og oppgradering.

Men nei, de ønsker heller å beholde disse veiene som fylkesveier og å få overført penger fra staten til utbedring.

At fylket har tro på egen kompetanse og gjennomføringsevne (jfr uttalelse fra Ap fylkesråd for samferdsel) er underlig og lite troverdig når en over år har registrert forfallet på fv-veiene.

Etter at fylkene overtok er alt blitt dyrere, administrasjonen større, kontraktene dyrere og det er blitt mindre konkurranse.

Altså, det blir mindre vei for pengene.

Denne omklassifisering til riksveg og oppgradering haster og fylkeskommunen må ikke hindre dette. I disse urolige tider er dette viktig av beredskapshensyn samt for alle brukere av alle vegene i fylket.

Å overføre fylkesvegnettet til fylkene, uten nødvendig utredning og imot Statens vegvesens ønske var ikke riktig.

Galskapen med en politikerstyrt veiforvaltning av mesteparten av veinettet i Norge blir stadig mere tydelig.

Dette merkes bl.a. nå før kommunevalget hvor det skrytes av at det aldri er brukt mere penger enn nå, dette mens de fleste vegene forfaller.

Tidligere vegsjefer (fagfolk) er nå erstattet av politikere (fylkesrådsledere) som kan fortelle folket at «at man kan ikke bygge hus uten grunnmur» og derfor tar det tid og man trenger større overføringer fra staten.

Slikt skryt og unnskyldning brukes også av lokalpolitikerne i Ap nå før valget.

Skal fylkesveiene få ny «grunnmur» koster dette enormt mye og veinettet vil bryte sammen lenge før realisering.

De 44 mill til «Målsnesveien» som skulle totalrenoveres med oppstart i år og ferdigstilles neste år rekker ikke langt dersom ny «grunnmur».

Oppstart er nå utsatt til neste år.

Blir neppe en totalrenovering som det reklameres med.