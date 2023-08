Furebotten og jubileeumskonserten.

Publisert: 24.08.2023 kl 10:04

Jubileumskonserten for Aase Nordmo Løvberg sist lørdag ble en kulturhistorisk begivenhet vi sent kommer til å glemme. Et strålende fornøyd publikum i et antall på i overkant av 600 opplevde en konsert de satte umåtelig stor pris på.

Kringkastningsorkesteret, KORK, sto for den fantastiske filharmoniske fyldigheten i store musikkverk med flere av Norges største operaartister. Lokale innslag som Mellembygd mannskor, Nina Fjeldet og Ida Løvheim gjorde et svært godt inntrykk. Det samme gjorde Tor Eriksen som dirigerte mannskoret og sang Landkjenning på en imponerende måte.

Så var jubileumskonserten gjennomført, med et fantastisk fornøyd publikum. Med KORK, landets beste orkester på scenen foran statuen av Aase Nordmo Løvberg. All ære og takk til Elsa Nymo, Bjørn Henning Gulbrandsen og resten av de frivillige som gjorde denne konserten mulig.

MEN, det er nesten ikke til å tro, da vi leser i Folkebladet og Nye Troms. Der Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Målselv Ragnhild Furebotten blir intervjuet. Hun gir uttrykk for stor glede og begeistring over den fantastiske konserten.

Det må hun gjerne mene. Vi husker alle Furebottens og Tove Karoline Knutsens voldsomme kritikk av arrangørene av jubileumskonserten. Flere enn meg hadde forventet atordførerkandidaten stod fram og ba om unnskyldning for sitt engasjement for å stoppe KORK i å komme nordover. Det var i hvert fall spesielt og søkt at hun prøvde å sole seg i glansen- på første rad.

Vi husker at Furebotten i to leserinnlegg gikk sterkt ut mot arrangørene. Da søknaden om en økonomisk støtte til konserten ble behandlet i Målselv kommunestyre gikk hun opp på talestolen og utrykte tvil til arrangørene og om konserten var gjennomførbar. Det resulterte i at hun og Arbeiderpartiet fikk utsatt behandlingen av søknaden.

Det er en kjensgjerning at hvis Furebottens og Knutsens voldsomme motstand mot KORK hadde vunnet fram så hadde det ikke blitt noen jubileumskonsert i Målselv. Det ville rammet- ikke bare alle de som var tilstede og opplevde en helt fantastisk jubileumskonsert, men også alle de som får den samme opplevelsen på TV i begynnelsen av september!

Jeg tillater meg å avslutte med det den usedvanelige dyktige programleder Ingrid Stenvold sa ved avslutningen:

Dette var et lite eventyr, utrolig fin stemning og veldig spesielt å få være med på en slik konsert på Fossmotunet med skyhøy kvalitet!