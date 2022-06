Nye Troms

Heldigvis bare en øvelse:

Funn av tom barnesovepose i røykfylt hytte utløste storstilt leteaksjon

BEVISSTLØS: Dette var scenarioet som møtte brannmannskapene som tok seg inn i den røykfylte hytta på søndagens øvelse.

Alarmen går. Brannvesenet rykker ut etter melding om røykutvikling i ei hytte. Her finner de en bevisstløs mann i sovepose og en tom sovepose. Så liten at den må tilhøre et barn …