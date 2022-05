Nye Troms

Fulgte folkets råd: Alta blir værende i Finnmark

FINNMARK: Altas ordfører Monica Nielsen (Ap) og flertallet i kommunestyret vedtok fredag at Alta forblir i Finnmark fylke når storfylket deles opp. Foto: Alta kommune / NTB

Kommunestyret i Alta har vedtatt at de ikke skal sende søknad om å gå over til Troms fylke når Troms og Finnmark blir oppløst. Det betyr at de blir i Finnmark.