Fritak for eiendomsskatt

Publisert: 28.08.2023 kl 14:54

Formannskapsmøtet 31.8 skal vedta å søke om å bli med i ei frikommuneordning og ønsker å være forsøkskommune for forvaltningsutvikling og prøve ut fritak av eiendomsskatt for nyetablerere ved kjøp av brukt bolig. Gjeldende sentrale regler sier at fritaksperiode for eiendomsskatt er knyttet til ny bolig, ikke til nye, unge etablerere.

Det var Venstre som løfta saka på sakskartet i forrige formannskapsmøte (20.6), der alle sluttet seg til at Kommunedirektøren skulle forberede en sak til behandling før fristen til å søke forsøk går ut 8. sept.

Venstre satte i februar tiltaket på valgprogrammet som et konkret tiltak for å øke bosetting av unge. Det kommunen måtte «tape» på mindre skatt, vil man straks hente inn ved å få flere innbyggere og dermed økt inntektsoverføring fra Staten.

Målselv Venstre mener at konkrete tiltak for bosetting og tilrettelegging er ei bolystsatsing.