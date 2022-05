Nye Troms

Skal gjøre kulturhistorie mer tilgjengelig for barn gjennom

Framtidsrettet og lekbasert læring

INTERNASJONAL: Museumsdirektør Lisa Gay Bostwick opplyser at Barnemuseet i Midt-Troms blir landsdekkende pionér i et globalt undervisningsopplegg. Arkivfoto: Knut Solnes

Barnemuseet i Midt-Troms blir landsdekkende pionér som fullsertifisert «Hands-on International Children in Museums» og «Home of 21st Century Education». Slik skal det legges til rette for læring gjennom interaksjon og lek.